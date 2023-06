Trinta artistas italianos expõem em Vieira de Leiria

Segundo o curador Aquilino Ferreira, esta é "uma oportunidade única para o público apreciar a diversidade e a riqueza da arte italiana contemporânea", através de um conjunto de obras "criteriosamente selecionadas" e que representam "uma grande variedade de estilos e formas de expressão artística".

"É uma exposição importante e, depois, é em Vieira de Leiria. Tantos artistas italianos ao mesmo tempo. Vêm de toda a Itália, do sul, da Sardenha, à Lombardia", sublinhou à agência Lusa Aquilino Ferreira, responsável pela Galeria Municipal Tony Vitorino, que recebe a exposição organizada em conjunto com a historiadora e crítica de arte italiana Mattea Micello.

A oportunidade para trazer este conjunto de artistas italianos até Portugal surgiu de uma coletiva realizada há três meses por Aquilino Ferreira na galeria da Vieira de Leiria.

"Nessa coletiva havia um italiano e no fim ele vira-se para mim e vai assim: `Não te interessa trazer aqui artistas italianos?` Eu disse: `Claro que interessa`".

A partir daí, e de um contacto com Itália, começou a preparar-se a exposição "Welcome Italia", que abre no sábado, às 19:00, com cerca de metade dos artistas italianos presentes na Vieira de Leiria.

O curador admitiu satisfação com a qualidade dos trabalhos a apresentar, que se repartem pela escultura, técnica mista, pastel, acrílico e composição.

"É uma coleção de 30 telas muito boas. Estou muito contente. Os temas são muito diversificados, o que é muito bom. Cada vez que abria uma caixa, ficava de boca aberta".

Na Galeria Tony Vitorino vão estar obras de Giuliana Baldoni "Le Trenà", Alessandra Barisone, Miriam Bellon, Silvana Bompadre, Luisa Bonucci, Stefania Borucchia, Lucia Braccioforte, Margherita Bratos, Basilio Buzzanca, Massimo Capezzali, Elisabetta Castello, Fabrizio Fabbroni, Massimo Fusconi, Erminia Ganassali, Angela Greco, Martina Grasso, Anna Mogavero "Mogà", Paola Nicosia, Mario Papa "Miroa", Massimiliano Passuti "Manomax", Bruna Rapetti, Filomena Reale, Davide Susca, Sabrina Salis, Pasquale Terracciano, Patrizia Tummolo, Liliana Vergine, Luciano Ventura, Luciano Ventturini "Nino" e Franca Volpe.

Entre estes, destaque para Sabrina Salis, pintora invisual que, avançou Aquilino Ferreira, cria obras de forma a serem vistas por pessoas cegas, recorrendo ao tato.

"Welcome Italia" fica patente até 01 de julho, podendo ser visitada todos os dias, das 09:00 às 20:00, com entrada gratuita.