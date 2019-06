Trinta cidades receberam extensões do Festival de Cinema Ambiental CineEco

Lusa14 Jun, 2019, 10:09 | Cultura

"No final de cada edição, em outubro, o CineEco marca presença em todo o país. Atualmente, são já mais de 30 as cidades portuguesas que acolheram as extensões do festival, com milhares de pessoas a vivenciarem e a visualizarem alguns dos mais relevantes documentários de cinema ambiental de todo o mundo", refere a direção do festival em comunicado hoje enviado à agência Lusa.

Segundo a fonte, para além dos 15 concelhos da região das Beiras e Serra da Estrela, o CineEco esteve em itinerância em Lisboa, Porto, Almada, Coimbra, Alcobaça, Leiria, Gaia, Amarante, Vila Real, Funchal, Figueira da Foz, Viseu, Torres Vedras, Faial, São Miguel e Ilha Terceira, entre outros locais.

O festival realiza-se há 25 anos na cidade de Seia, na Serra da Estrela, por iniciativa da Câmara Municipal local.

"Em outubro do ano passado [2018], e durante uma semana, o CineEco levou à cidade serrana dezenas de documentários nacionais e internacionais. Mas, ao longo de 2019, o festival tem andado em itinerância por dezenas de cidades do país, incluindo ilhas, mas não só", refere a nota.

Segundo a fonte, o evento "tem também eco além-fronteiras" como sendo "um festival de referência a nível mundial".

"Ao longo deste ano, a organização do CineEco foi já convidada a estar presente no México, no âmbito do festival Cinema Planeta; em Espanha, no Ecozine Film Festival de Saragoça; e contou com uma extensão do Festival em Mindelo, Cabo Verde", indica.

A nota lembra ainda que, em março de 2018, o festival "foi convidado para fazer uma mostra de curtas [metragens] sobre a água, no Fórum Mundial da Água, em Brasília; em outubro organizou, em Seia, o I Fórum Mundial de Festivais de Cinema de Ambiente; em novembro chegou a levar filmes portugueses à Feira Internacional do Livro de Guadalajara (México) e, ainda no final do ano, foi um dos festivais integrantes do painel de oradores no Encontro de Festivas de Cinema Ambiente da América Latina, em Santos, no Brasil".

"Recentemente, o CineEco fez mesmo parte da programação da European Climate Change Adaptation Conference (ECCA 2019), a maior conferência científica europeia sobre alterações climáticas, que se realizou em maio, no Centro Cultural de Belém, em Lisboa", assinala.

O comunicado refere também que "muito antes de o Ambiente constar na ordem do dia e nas agendas dos órgãos de comunicação social, a organização do CineEco sentiu a urgência em abordar as questões associadas ao Ambiente em Portugal e no mundo".

Segundo o diretor do CineEco, Mário Jorge Branquinho, o papel dos organizadores do festival "é, e continuará a ser, consciencializar a população, em particular os mais jovens em idade escolar, para a causa ambiental através do cinema".

"Acreditamos estar a cumprir um serviço público relevante assente no cinema como instrumento de educação ambiental e agente de mudança. Até porque só temos um Planeta e não há Planeta B", sublinha.

A 25.ª edição do CineEco vai decorrer de 12 a 19 de outubro, em Seia.