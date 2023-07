Trinta telas do Convento de Santa Cruz do Bussaco vão ser restauradas

Em declarações à agência Lusa, Guilherme Duarte explicou que a recuperação das três dezenas de telas, algumas de grande dimensão, vai arrancar em 2024.

"Uma técnica da Direção Geral de Cultura analisou os quadros e aferiu as necessidades. A candidatura genérica para a recuperação deste tipo de património contempla aproximadamente um milhão de euros", acrescentou.

De acordo com o presidente da Fundação da Mata do Bussaco, a maior parte destas pinturas do Convento de Santa Cruz "são muito antigas e valiosas" e "merecem ser devidamente recuperadas".

"No total, falamos de umas 30 telas, quer da igreja, quer do claustro", descreveu.

A par da recuperação destas telas, vai ainda ser feita uma réplica daquela que era a peça de arte sacra mais valiosa e emblemática do Convento de Santa Cruz do Bussaco e que terá ardido no Natal de 2013.

"Vamos tentar fazer uma réplica, o mais próximo possível do original, da tela de Josefa d`Óbidos. Queremos que seja colocada no local onde estava", referiu.

A tela, assinada por Josefa d`Óbidos em 1664, tinha sido pintada para os Carmelitas Descalços do Bussaco.

O Convento de Santa Cruz do Bussaco, ligado à prática eremítica dos Carmelitas Descalços e à ação reformadora (1562) de Santa Teresa de Ávila e São João da Cruz, estimulou a criação de um dos mais originais Desertos da Ordem.

Insere-se na Mata do Bussaco, que foi classificada como monumento nacional em dezembro de 2017 e é candidata a Património Mundial da UNESCO.

Segundo a página oficial da Fundação, a Mata Nacional do Bussaco ocupa atualmente cerca 105 hectares e possui uma das melhores coleções dendrológicas da Europa, com cerca de 250 espécies de árvores e arbustos com exemplares notáveis.

"É uma das matas nacionais mais ricas em património natural, arquitetónico e cultural, podendo ser dividida em quatro unidades de paisagem: Arboreto, Jardins e Vale dos Fetos, Floresta Relíquia e Pinhal do Marquês".