Tuk Tuk `Real` leva visitantes ao Museu do Tesouro

Fotos: Arlinda Brandão

O Museu do Tesouro Real está a três meses de fazer um ano desde a sua abertura e o objetivo passa agora por aumentar o número de visitantes. Está por isso a ser lançada uma campanha dirigida a turistas nacionais e internacionais. Entre outras iniciativas há um Tuk Tuk que faz viagens gratuitas de Belém ao Museu e um abrigo totalmente decorado com motivos do Museu.