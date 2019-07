Partilhar o artigo "Turbulência", o novo livro do escritor que passou de vendedor a finalista do Booker Imprimir o artigo "Turbulência", o novo livro do escritor que passou de vendedor a finalista do Booker Enviar por email o artigo "Turbulência", o novo livro do escritor que passou de vendedor a finalista do Booker Aumentar a fonte do artigo "Turbulência", o novo livro do escritor que passou de vendedor a finalista do Booker Diminuir a fonte do artigo "Turbulência", o novo livro do escritor que passou de vendedor a finalista do Booker Ouvir o artigo "Turbulência", o novo livro do escritor que passou de vendedor a finalista do Booker

Tópicos:

Booker, Elsinore, Innocent, Madrid, Montreal, New York Times, Toronto,