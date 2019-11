UGT quer que, em 2023, o salário seja superior aos 750 euros

São intenções reveladas na véspera da reunião de concertação social, aquando da visita de uma equipa do Ministério do Trabalho.



A ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho, reúne-se hoje com os parceiros sociais e sindicatos, para apresentar cumprimentos e identificar os principais temas a trabalhar na nova Legislatura.