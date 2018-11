UHF e Diogo Piçarra atuam na festa de Fim de Ano de Coimbra

Lusa26 Nov, 2018, 18:35 | Cultura

A cidade de Coimbra despede-se de 2018 com um concerto da banda UHF, que atua pelas 22:30, no Largo da Portagem, num espetáculo também marcado pelos 40 anos do grupo liderado por António Manuel Ribeiro, informou hoje o município, em nota enviada à agência Lusa.

Conhecidos por músicas como "Cavalos de Corrida", "Sarajevo" ou "Rua do Carmo", os UHF surgiram em 1978 e têm 15 álbuns de estúdio editados em quatro décadas de carreira.

Atualmente, a banda é formada por António Manuel Ribeiro, António Corte-Real, Luís Simões, Fernando Rodrigues e Ivan Cristiano.

Depois da atuação dos UHF, a cidade celebra a entrada no novo ano com um concerto do jovem músico português Diogo Piçarra, que vai atuar pelas 00:10, no Largo da Portagem, num espetáculo "com uma forte componente visual", informou a autarquia.

Em palco, Diogo Piçarra estará acompanhado por Francisco Aragão (guitarras, teclados e programações), Filipe Cabeçadas (bateria e programações) e Miguel Santos (baixo e teclado).

Segundo a Câmara Municipal, nos próximos dias serão anunciados os restantes artistas que vão atuar na noite de Fim de Ano de 2018, com uma programação que está pensada "para todos os públicos e que irá abranger vários espaços da Baixa de Coimbra".