Ultimam-se os preparativos para o NOS Alive

No Passeio Marítimo Algés, celebra-se a diversidade, do rock até ao fado, com palco para artistas como Camané e Fábia Rebordão.



O recinto do NOS Alive tem sete palcos prontos para receber 105 artistas. O palco Comédia, para além de casa do humor, é, ao mesmo tempo, uma obra de arte desenhada por Odeith, mestre da ilusão tridimensional



O NOS Alive começa esta quinta-feira e traz The Cure para todos os males. Até sábado são esperadas 50 mil pessoas por dia na edição número 13 do festival de Oeiras.





