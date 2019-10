Último filme de Agnès Varda mostra universo criativo "sempre livre"

Lusa05 Out, 2019, 10:07 / atualizado em 05 Out, 2019, 10:07 | Cultura

A produtora e filha de Agnès Varda está em Lisboa a convite da Festa do Cinema Francês, porque nesta edição é feita uma homenagem à cineasta, figura essencial da `Nouvelle Vague` que morreu em março passado, aos 90 anos.

Entre os filmes programados, em parceria com a Cinemateca Portuguesa, está "Varda por Agnès", o derradeiro documentário, biográfico, que a realizadora estreou em fevereiro passado no festival de cinema de Berlim e que chega aos cinemas portugueses no próximo dia 10.

"Varda por Agnès" é um filme comentado por própria cineasta, como uma `masterclasse` comovente e generosa, sobre alguns momentos essenciais do percurso nas artes visuais, da fotografia ao cinema, mas também na sua relação com as mudanças políticas e sociais do século XX.

Agnès Varda registou imagens da organização Black Panthers nos Estados Unidos, filmou a condição das mulheres, cruzou cinema e pintura, gravou a memória do bairro parisiense onde viveu e pisou muitas, muitas praias, território onde, aliás, o filme termina.

No documentário, explica ideias das longas e curtas-metragens, métodos de trabalho, processos criativos e uma forma de olhar assente em três palavras que a própria nomeia nos primeiros minutos: inspiração, criação e partilha.

Agnès Varda começou a trabalhar no filme em 2015, mas a produção esteve parada, porque embarcou no périplo com o artista visual francês JR, que resultou no filme "Olhares Lugares" (2017).

Rosalie Varda-Demy conta que insistiu com a mãe para terminar o documentário, apesar do cansaço, da idade e dos problemas de saúde. "A transmissão é importante, e ela tinha tanto talento em falar sobre o trabalho, sobre como tentou ter uma nova forma de filmar, de contar".

Agnès Varda morreu um mês depois de o filme ter estreado em Berlim, e a filha reconhece que é difícil olhar para ele sem se pensar numa despedida.

"Claro que é uma despedida, porque tinha 90 anos, tinha um cancro e percebeu que não faria mais nada depois disso. Mas não queria saber disso de estar cansada. Nunca se queixou. Dizia sempre `vamos fazer coisas! Vamos viajar!` Foi muito inteligente. Nunca se sentiu nostálgica, talvez um pouco melancólica", recordou à Lusa.

O documentário transforma-se numa aula muito pessoal sobre cinema. "É uma forma de partilhar com o público sobre arte. A educação pela arte é muito importante na nossa sociedade, porque Internet mostra-nos muitas coisas desestruturadas, não percebemos o que vemos".

"Este filme pode dar pequenas ferramentas para entender o que é uma imagem, o que é que sentimos quando vemos, quais as emoções. Espero que ajude a ver os filmes dela", sublinhou.

Rosalie Varda-Demy e o irmão Mathieu Demy estão agora à frente da empresa Ciné-Tamaris para gerir o legado e os arquivos dos pais, os cineastas Agnès Varda e Jacques Demy. Têm andado em viagem a falar e a mostrar "Varda por Agnès", mas há outros projetos em mãos.

A produtora gostaria de ter em Portugal uma exposição de fotografias da mãe, em particular uma série feita numa viagem nos anos 1950 e que inclui a célebre fotografia de uma mulher vestida de preto, a caminhar descalça numa rua na Póvoa de Varzim, junto a uma parede com um cartaz rasgado de Sophia Loren.

Agnès Varda esteve várias vezes em Portugal, algumas das quais para mostrar e falar de cinema.

Em 2016 foi distinguida pela Universidade Lusófona do Porto com um doutoramento `honoris causa` e foi-lhe dedicado um ciclo no Rivoli - Teatro Municipal.

Na altura, Agnès Varda recordou a vez em que visitou Portugal nesses anos 1950, enquanto fotógrafa, tendo atravessado a fronteira olhando para "uma paisagem desértica" que a fez sentir-se numa superfície lunar.

Dos arquivos de Varda há ainda material inédito à espera de ser revelado, contou Rosalie Varda-Demy, admitindo, porém, ser "muito cedo" para falar sobre isso, porque ainda é preciso organizar o arquivo.

"Temos algumas coisas e veremos o que faremos com isso. Para já andamos a viajar com este filme", disse.