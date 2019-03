Partilhar o artigo Último romance de Edna O`Brien, baseado no cerco de Sarajevo, chega a Portugal Imprimir o artigo Último romance de Edna O`Brien, baseado no cerco de Sarajevo, chega a Portugal Enviar por email o artigo Último romance de Edna O`Brien, baseado no cerco de Sarajevo, chega a Portugal Aumentar a fonte do artigo Último romance de Edna O`Brien, baseado no cerco de Sarajevo, chega a Portugal Diminuir a fonte do artigo Último romance de Edna O`Brien, baseado no cerco de Sarajevo, chega a Portugal Ouvir o artigo Último romance de Edna O`Brien, baseado no cerco de Sarajevo, chega a Portugal

Tópicos:

Balcãs, Cavalo, Dublin, Fidelma Nascida, Irish PEN Lifetime Achievement Award Literature American National Arts Gold Medal, PEN Nabokov Award Achievement, Tuamgraney Edna,