Último volume da obra integral de Mário Henrique-Leiria apresentado por Cruzeiro Seixas

Lusa04 Jun, 2019, 16:51 | Cultura

"Manifestos, Textos Críticos e Afins - Obras Completas III" fecha a edição da obra integral do escritor surrealista Mário Henrique-Leiria, que fica, assim, disponível, pela primeira vez.

O livro vai ser lançado no dia 08 de junho, na Feira do Livro de Lisboa, com a presença de Cruzeiro Seixas, poeta e "homem que pinta" (como o próprio se auto designava), e de Tania Martuscelli, organizadora da obra, que vão conversar sobre Mário Henrique-Leiria.

Cruzeiro Seixas, 98 anos, foi um dos integrantes do Grupo Surrealista de Lisboa, nascido da cisão do Movimento Surrealista Português, com artistas como Mário Cesariny, António Maria Lisboa, e Mário-Henrique Leiria, em finais dos anos de 1940.

Tânia Martuscelli, crítica de literatura e de arte, professora da Universidade do Colorado/Boulder (EUA) e a maior especialista na obra de Mário-Henrique Leiria, é a responsável pela organização desta edição integral do escritor surrealista português, para a qual recolheu todos os textos constantes do espólio do autor e em vários outros materiais dispersos.

Esses dispersos encontram-se agora reunidos em "Manifestos, Textos Críticos E Afins", um volume que "revela em pleno" como Mário Henrique-Leiria "nunca foi autor de esconder as suas opiniões", afirma a editora.

Manifestos, textos críticos, cartas e um sem número de textos que não se enquadram em categoria nenhuma e em que o autor escreve e opina sobre tudo e todos, encontram-se neste livro que traça um "retrato de Portugal e do mundo visto por um autor diferente, de uma forma diferente", com uma "perspetiva da análise política, social e artística sempre corrosiva e incómoda (e muito divertida)", acrescenta a apresentação da obra.

No ano passado, a E-Primatur lançou o segundo volume desta coleção, intitulado "Obras Completas de Mário-Henrique Leiria Volume II -- Poesia" (1923-1980), que recolhe a poesia completa do escritor, mais de metade da qual textos inéditos e outros nunca antes compilados em livro.

A obra poética de Mário-Henrique Leiria é diversa e experimentalista, como o próprio autor, cobrindo diversos estilos e tipos de poesia, sendo muitos dos textos "contos em forma de poema", descreve a editora.

O primeiro livro, "Ficção -- Obras Completas, Volume I", editado em abril de 2017, coligiu os míticos volumes "Contos do Gin-Tonic" e "Novos Contos do Gin" juntamente com outros contos dispersos e inéditos, uma novela, teatro, guiões e uma banda desenhada.

Mário-Henrique Leiria estreou-se individualmente em livro com os "Contos do Gin Tónico", em 1973, mais de 20 anos depois de ter começado a participar nas manifestações públicas e coletivas do Grupo Surrealista Dissidente, do qual faziam parte outros vultos daquela corrente artística, como Mário Cesariny e António Maria Lisboa.

No ano seguinte, publicou "Novos Contos do Gin", e estes dois volumes acabariam por fazer de Mário-Henrique Leiria um dos autores surrealistas portugueses de culto, tendo somado várias reedições.

A incursão da E-Primatur na obra de Mário-Henrique Leiria já tinha começado anteriormente, em 2016, quando publicou, pela primeira vez desde as edições originais, quatro livros coligidos numa só obra, intitulada "Casos de Direito Galático e Outros Textos Esquecidos".

Neste primeiro livro foram reunidas as coleções de poesia "A Imagem Devolvida" (1975), com ilustrações originais de Cruzeiro Seixas, e "Lisboa em Voo de Pássaro" (1979), com fotografias de João Freire, os contos "Casos de Direito Galático" (1975), também com ilustrações de Cruzeiro Seixas, a obra gráfica composta por fotografias e o texto manuscrito "Conto de Natal para Crianças", e o começo da novela em fragmentos "O Mundo Inquietante de Josela".

Mário-Henrique Leiria nasceu em Lisboa, em 1923, e estudou na Escola Superior de Belas Artes, tendo sido expulso em 1942 por motivos políticos.

Participou nas atividades do movimento surrealista português, do qual saiu em dissidência, para formar mais tarde, juntamente com Mário Cesariny, Cruzeiro Seixas, Pedro Oom, António Maria Lisboa e Carlos Eurico da Costa, o Grupo Surrealista de Lisboa.

Morreu em Cascais, em janeiro de 1980, aos 57 anos.