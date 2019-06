"Um Bailarino na Batalha" de Hélia Correia vence Grande Prémio de Romance e Novela

Lusa28 Jun, 2019, 12:17 | Cultura

"O júri, coordenado por José Manuel de Vasconcelos, e constituído por Clara Rocha, Cristina Robalo Cordeiro, Fernando Pinto do Amaral, Maria de Lurdes Sampaio e Salvato Teles de Menezes, deliberou, por unanimidade, atribuir o Grande Prémio de Romance e Novela APE/DGLAB à obra `Um Bailarino na Batalha`", lê-se no comunicado hoje divulgado.

Os escritores Djaimilia Pereira de Almeida, Hélia Correia, Joana Bértholo, Julieta Monginho e Rui Laje eram os finalistas do Grande Prémio de Romance e Novela da APE.

O Grande Prémio de Romance e Novela APE/DGLAB, no valor de 15 mil euros, é um prémio literário atribuído pela APE desde 1982, com o objetivo de consagrar uma obra de ficção de autor português, publicada no ano anterior à atribuição do prémio.

No ano passado o romance vencedor foi "As Pessoas do Drama", de H.G. Cancela, autor que já antes fora finalista do Grande Prémio da APE com o seu terceiro romance, "Impunidade", de 2014.

O Prémio já foi atribuído a 31 autores, tendo-o obtido por duas vezes os escritores, Vergílio Ferreira, António Lobo Antunes, Mário Cláudio, Agustina Bessa-Luís, Maria Gabriela Llansol e Ana Margarida de Carvalho.