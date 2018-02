Um livro sobre o contexto político da vida de Júlio Pomar na Sistema Solar

Lusa28 Fev, 2018, 15:03 | Cultura

"O que aqui se pode ler é assim uma descrição dos contextos político, social e cultural da vida de Júlio Pomar, dando importância às suas facetas de crítico e historiador e teorizador da arte", explica a autora.

"Júlio Pomar - O pintor no tempo" resulta de um estudo de Irene Flunser Pimentel, "que teve como ponto de partida a figura de Júlio Pomar, aspirando assim contribuir para dar a compreender estes processos históricos, de apagamento e distorção, postos em prática pelos regimes de repressão quase sempre através de canais invisíveis", nomeadamente "o silêncio a que são votados certos assuntos incómodos ou pouco consensuais", explica a curadora Sara Antónia Matos, diretora do Atelier-Museu Júlio Pomar, organizadora da obra.

O convite à historiadora visava apenas que partilhasse oralmente -- em conferência ou conversa informal - aspetos sobre o modo como se exerciam a censura e a repressão, conducentes a diversos "apagamentos históricos", sobre os quais se desconhece o modo como aconteciam. Mas a extensão e profundidade da sua investigação, que se materializou na escrita, justificou a publicação da obra.

No próximo mês chega também às livrarias "Dário de um fuzilado precedido de palavras de um fumador de ópio", da autoria do escritor francês Jules Boissière (1863--1897), nunca antes publicado em Portugal, que se centra no "paraíso artificial" - como lhe chamou Baudelaire - da Indochina, para onde partiu com 24 anos, depois de o pai abandonar a família por outra aventura, e surgirem "graves dificuldades financeiras".

"O sonho do Oriente" era na altura exacerbado pela cultura europeia, "o que dava solas de vento a Rimbaud, excitava Flaubert, Gautier, Nerval, Loti e Farrère, tendo seduzido muitos colonos, tanto pelo calor e pelo exotismo, como pelas liberdades de "comportamento e de sexo que agradavam a europeus de tendências reprimidas", e também pelo fácil acesso ao ópio, explica o tradutor Aníbal Fernandes, na apresentação da obra.

"Palavras de um Fumador de Ópio" revela a experiência do autor na sua relação com a droga, ao passo que "Diário de um Fuzilado" retrata essa mesma relação, mas usando uma personagem ficcionada.

Trata-se de um soldado elitista e xenófobo que deserta do exército francês e se introduz no exército rebelde anamita, não por aprovar a luta desses colonizados contra o poder imperialista, mas por saber que poderá, nas suas fileiras, fumar ópio sem as punições que o exército do seu país lhe destina para o dissuadir do vício.

Jules Boissière morreu subitamente no dia 12 de Agosto de 1897, aos 34 anos, com uma oclusão intestinal provocada pelo ópio.

A Sistema Solar vai publicar também "O farol de amor", de Rachilde - pseudónimo de Marguerite Vallette-Eymery (1860-1953) - que o poeta satírico, ensaísta e tradutor francês Laurent Tailhade descreveu numa carta: "Uma obra-prima... que li de uma assentada, seduzido e apavorado ao mesmo tempo, um Farol de Amor que é obra-prima da literatura e do terror também".

Segundo Aníbal Fernandes, que também traduz e apresenta este livro, "'O Farol de Amor' é um grande sobressalto".

"No século XIX escrevia-se bem. Porque a leitura era a ocupação preferida de quase todos os que soubessem ler, vivia-se uma idade de ouro que ativava, onde se acolhessem, os grandes talentos de contar".

No entanto, era uma época "bastante descrente de talentos literários na mulher".

Ainda assim, Rachilde conseguiu afirmar-se, revelando-se "o contrário do insucesso público", pois somou, num vasto percurso de edições, uma "admirável quantidade de 'best-sellers'".