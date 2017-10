Um mercado, um prémio e uma exposição dedicados à ilustração no Folio, em Óbidos

Lusa20 Out, 2017, 10:30 | Cultura

O tema do festival é dedicado a "Revoluções Revoltas e Rebeldias", mas, para a curadora do Programa Ilustra, Mafalda Milhões, a intenção não foi seguir pelo caminho mais óbvio, como contou à agência Lusa.

"Não nos vinha à cabeça a ideia de revolução ligada a guerras, calamidades, motins, conflitos, mas sim as referências às revoluções mais pequenas, do pensamento, das atitudes, das decisões, do verbo transformar, do verbo sentir", disse.

O programa dedicado à ilustração incluirá a inauguração, no sábado, na Galeria Nova Ogiva, da exposição PIM! - Mostra Internacional de Ilustração, com a participação de 21 autores. Entre os convidados estão nomes como Gémeo Luís, Rachel Caiano, Ana Biscaia, Catarina Sobral, Marta Madureira, André da Loba ou Sérgio Godinho, a mostrar a faceta de ilustrador.

A exposição PIM! incluirá ainda uma homenagem à autora portuguesa Manuel Bacelar, uma das referências da ilustração para a infância - foi a primeira distinguida do Prémio Nacional de Ilustração -, embora em Óbidos sejam ainda desvendadas obras inéditas e feitas para outras linguagens artísticas, como música.

O Folio termina no dia 29, mas a exposição PIM! ficará patente até dezembro.

Ainda no sábado será feita a entrega oficial do Prémio Nacional de Ilustração 2017 à autora Fátima Afonso, distinguida pelo livro "Sonho com asas".

Este ano, o Folio alargou o mercado do livro ilustrado e da ilustração, contando com a presença de meia centena de autores e criadores, que vão passar pela praça de Santa Maria para "pôr em contacto as pessoas com a ilustração, seja ou não para crianças", como explicou Mafalda Milhões.

O festival Folio irá ainda cruzar eventos entre programas diferentes, como por exemplo o workshop "Literatura, educação e género", que será conduzido no sábado por Liliana Abreu, a propósito da coleção de livros ilustrados "Antiprincesas", da Tinta-da-China.

No Espaço Ó será feita a apresentação do livro "Aqui há gato!", com a presença do autor Rui Lopes e da ilustradora Renata Bueno.

A ilustradora Danuta Wojciechowska e o autor Francisco Bairrão Ruivo farão oficinas para crianças e professores, a partir da obra "Livro livre", feito em torno da Revolução de Abril de 1974.

