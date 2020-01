"Um número" põe em palco réplicas e clones na sala Estúdio do Trindade

Da autoria da dramaturga britânica Caryl Churchill (1938), a ação centra-se num filho que descobre ser um clone, feito pelo pai, do seu único filho.

Ao serem confrontados com esta realidade, o pai vê-se obrigado a revisitar as decisões do passado, enquanto o filho clonado procura o seu original.

Interpretada por Virgílio Castelo (pai) e José Pimentão (filho) -- que acaba a fazer três personagens --, a peça é encenada por André Murraças, que assina também a cenografia, figurinos e desenho de luz do espetáculo, que vai estar em cena na sala Estúdio do Teatro da Trindade, ao Chiado.

Uma peça "extremamente atual por abordar a questão da clonagem", disse André Murraças à agência Lusa, no final de um ensaio de imprensa.

"Na sociedade onde nós estamos agora, onde há este desejo de nunca estar satisfeito com a nossa autenticidade, e de querer replicar e copiar e transformar a identidade de cada um, acho que é um tema que tem uma predominância bastante grande e estará aí esse fator que me levou a fazer este texto, que me foi proposto [pelo diretor artístico do teatro] Diogo Infante", acrescentou.

O "potencial cénico" e a "relevância bastante grande do texto" foram, segundo André Murraças, alguns dos fatores que o levaram a aceitar o desafio, já que, "apesar de se tratar de uma peça curta e pequena, é muito vasta nos temas que aborda", observou o encenador.

Uma pequena sala é o cenário de maior parte da ação, preenchida com questões que o filho clonado põe ao pai, a fim de saber o que o levou a clonar o seu único filho.

Apesar de em determinados momentos da peça se pensar que o pai justificará a sua decisão, tal nunca vem a acontecer.

A clonagem não é, todavia, o único tema abordado no texto, ao qual não faltam questões relativas a decisões tomadas pelos pais e contestadas pelos filhos, assim como reações dos filhos perante o exercício da parentalidade.

A questão da identidade é outro dos temas em foco no espetáculo e outro dos elementos que levou André Murraças a encenar o texto da autora londrina, referiu.

"Nós estamos preocupados em tentar fazer clones de nós mesmos, em reproduzirmos fisicamente tudo igual, mas há aqui uma questão que fica de fora, que é a questão da identidade, e isto parece-me que está bastante sublinhado no texto", acrescentou André Murraças.

"Por mais que possamos fazer cópias, não conseguimos copiar a identidade", sublinhou o encenador.

"Então o que é essa identidade do ser humano? São referências culturais, é uma coisa genética, são coisas impostas pela sociedade?", questionou.

Estas questões "estão bem presentes neste texto, que é aparentemente tão simples, mas tão complexo se olharmos bem para ele", observou o encenador.

André Murraças admitiu fazer-lhe "um pouco de confusão" a "insatisfação" que, de uma forma geral, as pessoas têm, nos dias de hoje, consigo próprias, razão pela qual também questionou a necessidade de o ser humano ter de replicar tudo nos dias de hoje: "De estar tão presente digitalmente em todo o lado, de não haver uma satisfação com aquilo que existe, com aquilo que temos natural, e haver esta necessidade de ir buscar tudo à tecnologia e de replicar tudo digitalmente", frisou.

E é essa necessidade que -- defende o encenador -- leva "à perda de identidade, [um processo] que é muito interessante ver no texto".

"Um número" é também, nas palavras de André Murraças, "um desafio para os atores".

"Para Virgílio Castelo, que penso que tem a personagem mais complexa do texto -- e porque nunca sabemos bem as razões pelas quais ele fez o que fez --, e para José Pimentão, que faz três personagens, o que leva a que entre e saia constantemente de cena, em papéis diferentes".

Coproduzida pelo Teatro da Trindade Inatel e pela Pinguim Púrpura, "Um número" tem tradução de Paulo Eduardo de Carvalho, assistência de vídeo de Três Vinténs e produção executiva de Mónica Molina.

Na sala Estúdio a peça pode ser vista de quarta-feira a domingo, às 19:00, até 08 de março.

Trata-se da segunda vez que esta peça da dramaturga britânica é posta em cena em Portugal, depois de a companhia Assédio Teatro a ter apresentado, no Porto e em Lisboa, numa coprodução com a Culturgest, encenada por João Pedro Vaz, depois de Daniel Craig e Michael Gambon a terem estreado em Londres, em setembro de 2002, sob a direção de Stephen Daldry.