Uma princesa revolucionária à portuguesa no último dia do Cartoon Forum

"Nós queríamos criar uma personagem que pudesse lidar com os problemas que temos hoje em dia e ela falha, não é a melhor aluna da turma, mas levanta-se no dia seguinte com um grande sorriso", descreveu Pandora da Cunha Telles, fundadora da Ukbar Filmes que produz esta série, em declarações à agência Lusa.

Com a ação a passar-se num reino medieval, a "Princesa P" vive os seus dias entre diferentes aventuras, sempre seguida pelo seu lama cor-de-rosa.

Tendo como alvo o público entre os 06 e os 11 anos, a série apresenta-se como um projeto "ambicioso".

"Este projeto é muito ambicioso em qualquer sítio, mas especialmente para o panorama português que é bastante limitado [a nível financeiro]", disse Pedro Lino, criador da série.

Para Pandora da Cunha Telles, que entra pela primeira vez num projeto de animação, a vinda a esta mostra, que se realiza em Toulouse, "valeu a pena", havendo interesse por parte de produtores em França e Itália para realizar este projeto.

O Cartoon Forum chegou hoje ao fim, tendo destacado Portugal e a animação portuguesa, com cinco projetos lusos a serem apresentados neste certame que reúne criadores, produtores e investidores de toda a Europa.

Esta mostra distinguiu esta tarde alguns dos atores deste setor como a Ketnet, um canal belga para crianças até aos 12 anos, como melhor canal de animação, e as produtoras francesas MIAM ! animation, como melhor investidor e distribuidor do ano, e a TAT productions, como melhor produtora do ano.

Em três dias foram apresentados 84 projetos de animação oriundos de 21 países e contou com 1015 participantes, com 885 a terem estado presencialmente em Toulouse.