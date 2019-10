UNESCO. Conselho Executivo endossa Dia Mundial da Língua Portuguesa

A Comissão do Programa e Relações Exteriores do Conselho Executivo da UNESCO decidiu esta quinta-feira recomendar a aprovação de uma resolução que estabeleça o 5 de maio como Dia Mundial da Língua Portuguesa. O que deverá ficar oficializado na próxima Conferência Geral da organização. Governo e Presidente da República já saudaram esta decisão.

A decisão, lê-se num comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros, “será formalmente adotada pelo plenário do Conselho Executivo” no próximo dia 23 de outubro – este órgão da UNESCO integra 58 membros.



“O Ministério dos Negócios Estrangeiros congratula-se com esta aprovação. Muito mais do que apenas uma língua oficial, a Língua Portuguesa é uma das línguas mais faladas do mundo e deverá continuar a crescer, em número de falantes e com uma expressão cada vez mais forte na internet, nas organizações internacionais, no mundo dos negócios e artístico e em muitos outros domínios”, escrevem as Necessidades.A proposta foi remetida ao Conselho Executivo da UNESCO pelos membros da Comunidade de Países de Língua Portuguesa. E teve “o copatrocínio” de outros 24 países.





Ainda na ótica dos Negócios Estrangeiros, este é um gesto que “reconhece o papel e a contribuição da Língua Portuguesa para a preservação e disseminação da civilização e da cultura humanas, destacando ainda que o Português é a língua mais falada do hemisfério sul e a língua oficial de três organizações regionais e da Conferência Geral da UNESCO”.



O Ministério assinala que a “deliberação final” caberá à Conferência Geral, cuja 40ª sessão vai acontecer entre os dias 12 e 27 de novembro.



“O Dia Mundial da Língua Portuguesa, assim que oficialmente estabelecido, será integrado no calendário dos dias celebrados pela UNESCO e pelas Nações Unidas”, sublinha, por último, o Ministério dos Negócios Estrangeiros.

Belém congratula-se



Também Marcelo Rebelo de Sousa veio congratular-se, em nota publicada no portal da Presidência da República, “com o endosso, por unanimidade, pela comissão da UNESCO, do 5 de maio como Dia Mundial da Língua Portuguesa”.



O Presidente afirma que esta é uma decisão que “testemunha o reconhecimento do papel da nossa língua para o património da Humanidade, como língua de diálogo e de cooperação entre povos e culturas”.



O Chefe de Estado saúda o embaixador de Portugal na UNESCO, António Sampaio da Nóvoa, e “felicita igualmente a CPLP e todos os falantes da língua portuguesa”, que, enfatiza-se no mesmo texto, “é a quarta língua mais falada no mundo, com mais de 260 milhões de falantes”.