Uniao Europeia é convidada de honra de Feira de Guadalajara 2023

O anúncio foi oficializado hoje com a assinatura de um acordo, em Bruxelas, Bélgica, numa cerimónia que contou com a participação de Gautier Mignot, Embaixador da Delegação da União Europeia no México, Camilo Villarino Marzo, Chefe de Gabinete do Alto Representante da União Europeia para os Negócios Estrangeiros e Política de Segurança, Josep Borrell, Brian Glynn, director-geral para as Américas do Serviço Europeu de Acção Externa, Raúl Padilla López, presidente da FIL Guadalajara, Patricio Jeretic, curador da equipa organizadora da presença da União Europeia na FIL 2023, e Marisol Schulz Manaut, diretora-geral da Feira.

"Hoje temos a honra e o prazer de anunciar que a União Europeia será o Convidado de Honra da Feira Internacional do Livro de Guadalajara em 2023. Estamos certos de que será uma ocasião memorável e enriquecedora, uma celebração da cultura, literatura, conhecimento e diálogo internacional, que dará voz a expoentes notáveis da criação e do pensamento, de todos e cada um dos países que compõem esta maravilhosa região", disse Raúl Padilla López, que recordou que desde 2011, graças a um acordo com a Delegação da União Europeia no México, o Festival das Letras Europeias realiza-se na Feira, que em onze edições "contou com a valiosa participação de 93 escritores de 22 países".

Gautier Mignot, Embaixador da Delegação da União Europeia no México, afirmou que a presença da UE como Convidado de Honra na FIL Guadalajara em 2023 será "uma oportunidade para reforçar a relação com o México, com intercâmbios de ideias e culturas. Na União Europeia estamos convencidos de que a literatura constitui uma parte importante da cultura, que é um eixo fundamental na sociedade como mecanismo de consciencialização humana". O Embaixador salientou também a importância do Festival de Letras Europeias, que se realiza em Guadalajara desde 2011, e a recente atribuição do Prémio FIL de Literatura em Línguas Românicas 2022 ao escritor romeno Mircea Cartarescu.

"Graças ao acordo hoje cristalizado entre as autoridades das nossas instituições", explicou Marisol Schulz Manaut, Directora-Geral da FIL Guadalajara, "em 2023 teremos não apenas um, mas 27 países como convidados de honra na FIL Guadalajara, representados na União Europeia. Será uma magnífica e incomparável oportunidade não só para o público encontrar o melhor das literaturas e culturas europeias, mas também para as indústrias editoriais da América e da Europa reafirmarem os seus laços em benefício dos leitores de ambos os lados do Atlântico. Pois podemos estar separados por um oceano, mas estamos unidos pelo nosso imenso amor aos livros e à cultura e pela nossa firme crença no seu poder transformador.