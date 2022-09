União Europeia quer levar o jazz às zonas populares e às prisões da Venezuela

"Além dos concertos em salas, dos concertos que vamos fazer em locais públicos e em áreas populares, quero levar o festival de jazz para as prisões, aos asilos", disse Rafael Dochao, numa conferência de imprensa de apresentação do I Festival Euro-venezuelano de Jazz e Percussão, a decorrer entre 18 e 25 deste mês, com mais de 50 artistas, em Caracas.

"O jazz é uma música intercultural, de negros americanos, que vem das plantações de algodão, da escravatura, da música da igreja, um pouco vilã em alguns aspetos, mas que tem um conceito de diálogo e o que queremos é fazê-lo com a percussão venezuelana, uma percussão muito rica que existe em praticamente todas as regiões do país (...) e por isso, como música popular, vamos levá-la aos lugares mais populares", explicou o diplomata.

Sobre o I Festival Euro-venezuelano de Jazz e Percussão, Dochao disse que "é a primeira edição de uma ambiciosa aposta" da UE, dedicada ao músico venezuelano Aquiles Báez, falecido recentemente durante um périplo pela Europa, e "que vem nutrir positivamente a vida cultural" local com músicos venezuelanos e europeus.

"Mais de 50 músicos da Venezuela e da Europa vão partilhar as suas propostas artísticas através de concertos e classes em diversos espaços" de Caracas, disse.

Rafael Dochao precisou que Carlos Bislip Trio (Países Baixos), Sedajazz (Espanha), o duo do suíço Gregoire Maret e do colombiano Edmar Castañeda, o pianista polaco-venezuelano Gerardo Gerulewicz e o percussionista franco-venezuelano Orlando Poleo são alguns dos convidados.

Pela parte venezuelana, vão atuar a Simón Bolívar Big Band Jazz de El Sistema, dirigida por Josué Pinto, o Grupo Madera, dirigido por Noel Márquez, o Tostaíto Jazz Trío, de Leonel Ruíz, Carlos "Nené" Quintero e David Carpio, e o espetáculo Las Tierras del Tambor de Mi Juguete es Canción.