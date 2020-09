Única taça renascentista Aldobrandini existente em Portugal recupera figura original

Esta peça, em prata dourada, com cerca de 50 centímetros de altura, faz parte do espólio da Casa-Museu Medeiros e Almeida, em Lisboa, e há muito que se tinha dado conta que, no século XIX, por iniciativa de um leiloeiro francês, as peças das 12 taças tinham sido trocadas, disse à agência Lusa a diretora da instituição, Teresa Vilaça.

"As peças são de enroscar e, no século XIX, um negociante de antiguidades achou que devia substituir os pés de seis das taças, optando por um design mais barroco, e trocou as figuras imperiais. A `tazza` [taça] da Casa-Museu Medeiros e Almeida foi adquirida em 1959. O prato está decorado com quatro cenas da vida do imperador Calígula e a figura que o encimava representava o imperador Galba".

A troca das figuras e remontagem foram efetuadas na quinta-feira, entre elevadas medidas de segurança, dado o seu valor, entre as quais a exigência da divulgação da notícia só hoje à noite, quando a outra taça com a qual se efetivou a troca já está de regresso ao Reino Unido.

A troca foi efetuada com a The Schroeder Collection (Coleção Schroeder), a mais significativa coleção inglesa de pratas renascentistas, que recuperou o imperador Galba.

Com a efetivação da troca cumpriu-se, 35 anos depois, a vontade do empresário António de Medeiros e Almeida (1895-1986), que iniciou a coleção e que se tinha correspondido com o colecionador inglês, no intuito de trocar as figuras imperiais e restabelecer a peça original, disse Teresa Vilaça à Lusa.

Este conjunto de `tazze` (taças) é "uma das obras mais refinadas e enigmáticas da ourivesaria renascentista, que tem suscitado inúmeros estudos e entusiasmo junto de historiadores, investigadores e dos colecionadores", afirmou Teresa Vilaça, referindo que se "refez" o conjunto para a exposição temporária, "Silver Caesars: A Renaissance Mystery", no Museu Metropolitano de Nova Iorque, em 2017 e, posteriormente, em Waddesdon Manor, nos arredores de Londres.

As `tazze`, explicou Teresa Vilaça, são em prata dourada repuxada e martelada, de fabrico italiano da segunda metade do século XVI.

O conjunto das 12 taças resultou de uma encomenda da família nobre Aldobrandini, de Florença, que tinha estreitas relações com a Santa Sé. O conjunto dispersou-se, num leilão, em 1861.

As 12 taças de aparato apresentam a narrativa histórica, com origem na obra de Suetónio, escrita no ano 121, dos 12 primeiros imperadores romanos, de Júlio César a Domiciano.

Originalmente, cada "tazza", com 50 centímetros de altura, é composta pela figura do imperador, com um pé circular e um prato raso, onde se encontram quatro cenas da sua vida.

Em Portugal, além da "tazza" completa da Casa-Museu Medeiros e Almeida, o Museu Nacional de Arte Antiga tem no seu espólio o prato de uma outra taça, cujos os restantes elementos se terão perdido.

A Casa-Museu da Fundação Medeiros e Almeida abriu as portas ao público no dia 01 de junho de 2001.

A diretora disse à Lusa que, no ano passado, a Casa-Museu, na rua Rosa Araújo, em Lisboa, foi visitada por cerca de 14.000 pessoas, 85% das quais turistas.

Este ano, pela situação de pandemia, regista uma quebra de visitantes de cerca de 70%, disse a responsável.

A Casa-Museu Medeiros e Almeida apresenta uma "notável coleção" de artes decorativas, com "algumas peças únicas", que inclui núcleos de relógios, porcelanas da China, pintura, mobiliário, ourivesaria, joalharia, arte sacra, escultura e têxteis, num total de cerca 9.000 obras de arte.