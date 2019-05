Universidade de Coimbra desenvolve estudo de diagnóstico de apneia de sono

A apneia obstrutiva do sono é uma das perturbações do sono mais comuns. Os casos que não são tratados e acompanhado correm risco elevado de diabetes, demência e doenças cardiovasculares.



Investigadores da UC estão a desenvolver um kit que vai detetar a doença de uma forma mais rápida e precoce do que os métodos de diagnóstico atuais.



O projeto, que também estuda a relação entre apneia do sono e envelhecimento, arrancou em 2016 e pode estar concluído daqui a três anos.



O estudo é uma parceria do Centro de Neurociencias e Biologia Celular da UC e Centro de Medicina do Sono do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra.