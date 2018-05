Vagos, Mira e Cantanhede criam rede de alojamento local em casas gandaresas

Lusa26 Mai, 2018, 12:05 | Cultura

Denominado `Gândara TourSensations` , o projeto "tem como ambição estruturar uma rede de unidades de alojamento local ancorada nas casas gandaresas (identidade exclusiva e com marca própria), integrando-a nas ofertas turísticas da região, enquanto produto distintivo, e em complementaridade com os demais produtos turísticos da região da Gândara".

Casa tradicional rural característica da região da Gândara (que se estende no sentido norte-sul desde as Gafanhas da ria de Aveiro até aos campos do Baixo Mondego, confinando com a Bairrada), a Casa Gandaresa é uma construção térrea de formato em "L", com pátio fechado, telhado de duas águas e construída de adobes de areia e cal, secos ao sol. A frente da casa é formada por uma sequência janela - porta - janela e um largo portão de duas folhas, que permitia a passagem, para dentro e para fora, dos carros de bois e respetivas carradas de produtos agrícolas.

Nos últimos anos, as três autarquias têm apostado na recuperação e preservação da Casa Gandaresa, cujo revestimento de vãos de janelas e portas é feito com pedra de cantaria, originária de Ançã (Cantanhede). Em Mira, a autarquia ergueu mesmo fachadas simbólicas de diversas casas gandaresas nas freguesias.

O projeto `Gândara TourSensations` é promovido pelas três autarquias do `coração` da Gândara (Vagos, Mira e Cantanhede), liderado pelo município de Vagos, e com coordenação da Universidade de Aveiro.

Segundo os promotores, o projeto procura aprofundar o conhecimento sobre a cultura gandaresa e, especificamente, da Casa Gandaresa.

"Pretende-se criar a base para um processo sustentado de preservação e valorização destes ativos, conferindo-lhes novas valências e funções, no âmbito particular das atividades turísticas, capaz de mobilizar a comunidade local e dinamizar as respetivas bases económicas locais, no estrito respeito pelo caráter distintivo da arquitetura que define a Casa Gandaresa (princípio basilar no processo de intervenção física destas unidades)", explicam.

Com um prazo de execução de 24 meses, o projeto representa um investimento de 287.500 euros, cofinanciado com 80% de valor não reembolsável pelo Turismo de Portugal.

Segundo os promotores, o `Gândara TourSensations` será também uma oportunidade para "aprofundar o conhecimento sobre a cultura gandaresa", nomeadamente através de "ações de pesquisa bibliográfica e de análise documental junto das bibliotecas nacionais de referência, dos centros de conhecimento da região (Universidades de Aveiro e de Coimbra) e das diversas bibliotecas municipais".