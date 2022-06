Valongo lança jogo de tabuleiro do concelho para assinalar Dia Mundial da Criança

O jogo pode ser descarregado a partir do `site` da autarquia do distrito do Porto e tanto o tabuleiro, como o dado e as peças têm de ser montadas, uma ação, assinala a informação disponibilizada, que pode acontecer com a ajuda de familiares e amigos/as.

Segundo a autarquia, existem duas versões, uma para imprimir o tabuleiro em folhas A4, e outra em folhas A3 (requer impressora A3).

Na promoção do jogo, lê-se que "é muito simples, com regras claras e simples", sendo os jovens convidados a colocar as peças na casa número 1. Uma vez lançado o dado, e se sair uma casa especial, devem seguir-se as regras e ler nos cartões informativos a descrição e uma imagem do ponto de interesse, sempre associada ao concelho.

No mesmo ímpeto, a autarquia convida também os mais jovens a construir um modelo 3D, em papel, da Casa da Democracia Local, que se encontra em construção para passar a ser os novos paços do concelho a partir do final deste ano.

O edifício, recorda a publicação, terá a forma de uma trilobite e "contará as histórias de Valongo e das suas marcas identitárias", surgindo como "um espaço multifuncional que irá da cultura à educação, passando pela arte e pela cidadania".