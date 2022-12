Vencedor do Prémio Pessoa é hoje anunciado

Iniciativa do jornal Expresso com patrocínio da Caixa Geral de Depósitos, o prémio, no valor de 60 mil euros, tem por objetivo distinguir portugueses “com papel significativo na vida cultural e científica do país”.O júri do Prémio Pessoa 2022 é constituído por Francisco Pinto Balsemão (presidente), Paulo Macedo (vice-presidente), Ana Pinho, António Barreto, Clara Ferreira Alves, Diogo Lucena, Eduardo Souto de Moura, José Luís Porfírio, Maria Manuel Mota, Pedro Norton, Rui Magalhães Baião, Rui Vieira Nery e Viriato Soromenho-Marques.No ano passado, o Prémio Pessoa distinguiu o especialista em assuntos do mar Tiago Pitta e Cunha, administrador executivo da Fundação Oceano Azul.