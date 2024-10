Uma forma de apresentar a edição do próximo ano dando a ouvir as vozes que conquistaram a primeira edição do concurso.E, para 2025, a organização do Cascais Ópera pretende ainda uma maior participação de cantores líricos.Hoje, Dia Mundial da Ópera há ainda outras apresentações agendadas em França.





A Correspondente da Antena 1, Rosário salgueiro, esteve lá.