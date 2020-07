Vera Casaca vence primeiro "Avanca Pitch Sessions" de novos projetos

Na categoria de projetos de longa-metragem o júri atribuiu ainda Menções Honrosas a "Terra Vil", de Luis Campos (Portugal), e "Come Petito, Come Molière!", de Giuseppe Iacono (Itália).

Nos projetos de curta-metragem, o vencedor foi "Corolario", de Yasser Socarrás, um realizador cubano a viver atualmente no Brasil.

Entre os projetos de curta-metragem, "Pelo na Venta", de Margarida Madeira, e "Kamikaze", de Rodrigo Tavares (Brasil), foram também distinguidos com Menções Honrosas.

O "Avanca Pitch Sessions", que decorreu em sessões transmitidas `on-line` entre 22 e 23 de julho, é uma nova iniciativa da 24.ª edição do Festival de Cinema AVANCA 2020, que visa apresentar à indústria audiovisual as melhores ideias para curtas e longas-metragens em fase de desenvolvimento, num ambiente de colaboração e promoção do cinema e dos autores.

Os autores dos 15 projetos nomeados participaram previamente num `workshop` sobre `pitch` para cinema e sessões de `mentoring` exclusivas com o jornalista e crítico de cinema Rui Pedro Tendinha e, no decorrer do Festival de Cinema AVANCA 2020, fizeram a apresentação dos seus projetos em sessões coordenadas por André Leite Coelho e José Miguel Pinto.

O filme "Diapasão", do realizador iraniano Hamed Tehrani, foi o grande vencedor dos 24.º Encontros Internacionais de Cinema, Televisão, Vídeo e Multimédia -- AVANCA 2020, que terminaram no domingo, informou hoje a organização.

"Diapasão" ganhou o Prémio Cinema para a Melhor Longa Metragem, Prémio Melhor Argumento e o Prémio D. Quixote da FICC - Federação Internacional de Cineclubes.

O AVANCA é uma organização do município de Estarreja e do Cine Clube de Avanca, que junta todos os anos, no mês de julho, entre 15 a 20.000 espetadores de cerca de 40 países dos cinco continentes, procurando traçar a perspetiva da produção contemporânea do cinema, da televisão, do vídeo e da multimédia.