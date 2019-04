Vera Mantero interage com escultura de Rui Chafes em "Comer o coração em Cena"

Lusa02 Abr, 2019, 14:16 | Cultura

Inserida na programação do festival BoCa - Bienal Internacional de Artes Contemporâneas, a icónica performance recria "Comer o Coração", concebida há 15 anos para representar Portugal na Bienal de Artes Visuais de São Paulo.

No âmbito do BoCa, será apresentada numa configuração mais pequena, para ser apresentada na sala Garrett do D. Maria II, em vez de um grande museu, como na altura, em 2004.

"Comer o Coração em Cena", de Vera Mantero e Rui Chafes - uma produção de O Rumo do Fumo -, junta as utopias da dança e da escultura, que é a colocação de um corpo no ar, sem precisar de chão, tal como o objeto.

O acontecimento "é o corpo de Vera Mantero, desenhado, instalado, coreografado, visto, vivo, suspenso de uma das esferas", lê-se na apresentação. "É esse corpo que a tudo dá sentido. O corpo é o acontecimento através do qual todas as coisas acontecem. O corpo milagroso de Vera Mantero liberta-se do chão e animado pelos desenhos que o redesenham prossegue a procura do seu lugar: um lugar extraordinário, fora de todas as circunstâncias convenientes. Escultura em ferro e corpo vivo (...)", descreveu, na altura, Alexandre Melo, comissário da representação portuguesa na 26.ª Bienal de Artes Visuais de São Paulo.

A performance também já passou pelo Centro Internacional das Artes José de Guimarães, em Guimarães, e pelo Jardim da Sereia, em Coimbra, depois de os artistas terem reconfigurado o espetáculo para poder ser apresentado noutros espaços, sem a escultura monumental original.

O conceito original é de Vera Mantero e Rui Chafes, a performance, de Vera Mantero, escultura e desenho de Rui Chafes.