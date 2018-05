Vera Mantero revisita universo artístico de Ernesto de Sousa em novo espetáculo de dança

Lusa29 Mai, 2018, 07:43 | Cultura

O título desta peça de dança "é o que Ernesto de Sousa dizia procurar na arte popular, na qual reconhecia a existência de autores e não apenas formas tradicionais transmitidas", com "soluções formais, em vez de simples repetição de padrões", assinala o texto da Culturgest sobre o espetáculo.

Com direção artística de Vera Mantero, e interpretação e cocriação de Henrique Furtado Vieira, Paulo Quedas e Vânia Rovisco, "As Práticas Propiciatórias dos Acontecimentos Futuros" vai estar na Culturgest, de hoje a quinta-feira, no palco do grande auditório.

Entre 1966 e 1968, Ernesto de Sousa, artista multidisciplinar, curador, realizador e crítico de arte, próximo do movimento Fluxus, recebeu uma bolsa da Fundação Calouste Gulbenkian para fazer um levantamento fotográfico, à escala nacional, da escultura portuguesa de expressão popular.

Fotografou trabalhos e entrevistou artistas de norte a sul do país, demonstrando um interesse semelhante ao que outros pensadores e artistas da sua geração desenvolveram por "uma outra História da arte" ou até "antiarte", recorda a Culturgest.

Paula Pinto, historiadora de arte e pesquisadora deste arquivo, propôs à coreógrafa Vera Mantero desenvolver uma apresentação performativa em torno deste material.

Mantero viajou para alguns dos destinos visitados por Ernesto de Sousa, na sua viagem original, estudando as questões levantadas por este arquivo e iniciando em torno deste uma "pesquisa através do corpo e da ação".

Vera Mantero tem um longo histórico de trabalho com imagens, objetos, textos e outros materiais, "além dos puramente coreográficos, e explora, nestas práticas, os possíveis e impossíveis elos entre a arte popular e a arte erudita".