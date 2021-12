Versão "West Side Story" de Steven Spielberg estreia nos cinemas

O realizador Steven Spielberg tinha um "desejo desesperado" de fazer a sua versão do clássico "West Side Story". A adaptação de Spielberg do musical mantém a história na Nova Iorque dos anos 1950 e recupera as letras escritas por Stephen Sondheim, que morreu em novembro, para a obra original.