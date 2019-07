Viagem Medieval de 2019 combina reinado de D. Fernando com transfers ecológicos

Lusa28 Jul, 2019, 10:36 | Cultura

Tendo registado uma afluência na ordem dos 700.000 visitantes na sua edição de 2018, a iniciativa ocupa agora 34 hectares no centro histórico da Feira, devido ao alargamento proporcionado pelo novo pórtico da Rua do Carvalhal, e, segundo Paulo Sérgio Pais, diretor-geral do evento, mantém-se como "a maior recriação histórica da Europa".

Organizado por autarquia, empresa municipal Feira Viva e federação das coletividades locais, o evento prevê até 11 de agosto um programa em que se incluem 170 espetáculos e 1.600 performances de animação circulante, sempre inspirados por episódios da governação do monarca que, conhecido como "O Belo Inconstante", subiu ao trono aos 22 anos e governou entre 1367 e 1381.

Paulo Sérgio Pais afirma que a 23.ª edição da Viagem continua assim a apostar "na divulgação da história medieval portuguesa", ao mesmo tempo que "se adapta aos tempos modernos e às preocupações da sociedade atual".

É nesse espírito que, após uma primeira experiência-piloto em 2018, a organização consolida este ano o seu serviço de transfers viários entre o centro de congressos Europarque, junto aos acessos da Feira às autoestradas A1 e A29, e o centro histórico da cidade, onde decorre o evento.

"Sobretudo nas horas de maior afluência, os visitantes podem estacionar o carro no Europarque e depois, ao preço de 1 euro por pessoa por ida e volta, há um carro que os transporta até ao recinto e que ao fim da noite os trará de regresso", explica Paulo Sérgio Pais.

Disponível entre as 14:00 e à 01:00, esse serviço recorre a várias viaturas que "ainda não são elétricas", mas que, através de percursos selecionados, vão assegurar um trajeto "mais rápido e mais cómodo até à Viagem, o que terá efeito positivo no trânsito e, portanto, também no ambiente".

O acesso à 23.ª Viagem Medieval em Terra de Santa Maria está disponível a preços entre os 0 e os 8 euros, consoante a idade do visitante e a opção por bilhete diário ou pulseira livre-trânsito, e resulta de um orçamento "autossustentável" na ordem dos 1,5 milhões de euros.

Além de 22 áreas temáticas pagas ou gratuitas, como as dinamizadas pelas Termas de São Jorge, pelo Museu de Lamas e pelo Zoo de Lourosa, o evento integra mais de 200 bancas geridas por artesãos e comerciantes, no que incluem restaurantes, tabernas, doceiros, astrólogos e cartomantes. Entre os produtos à venda há, além dos alimentares e hortícolas, também roupa, joalharia, cosmética, brinquedos, curtumes, mobiliário, etc.

A oferta de animação, por sua vez, é assegurada por cerca de 50 entidades e associações, sendo que as de origem local já garantem "mais de 80 % dos conteúdos criados em exclusivo para a Viagem Medieval".

Entre os espetáculos da 23.ª edição, destaca-se: "O Chamamento", em que o rei convoca os cavaleiros para as "lidas fernandinas" com Castela; "A Flor do Reino", que propõe uma visão romanceada da vida de D. Fernando com D. Leonor; "Intrigas Reais", que leva ao exterior do Castelo da Feira as políticas da corte; e "O Regresso", que encenará entre o pórtico do Carvalhal e o castelo um cortejo de homens chegados da guerra com as suas mazelas.

"A Revolta", "A Peregrinação a Santiago" e "O Dragão Adormecido" são outros dos espetáculos que terão estreia na Viagem Medieval de 2019, grande parte dos quais "com mais de 100 atores e figurantes em cena".