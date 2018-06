Viana recebe estreia nacional de "Nada de Mim" pelos Artistas Unidos

Lusa20 Jun, 2018, 21:06 | Cultura

"É uma peça muito especial, um pouco diferente daquilo a que maior parte das pessoas estão habituadas. Não é uma peça com uma narrativa convencional, apesar de existir sucessão de histórias que vão sendo desvendadas, mas é uma peça em que os tempos se sobrepõem", explicou hoje à Lusa o encenador Pedro Jordão.

Pedro Jordão, que falava à agência Lusa durante o ensaio de imprensa hoje realizado, explicou que o espetáculo é "também, um jogo de espelhos das personagens consigo próprias, das personagens umas com as outras, e do próprio público".

O encenador explicou tratar-se da "história de uma mulher mais velha que deixa tudo para trás e inicia uma relação com um homem mais novo".

"Ambos vão sendo testados perante eles próprios e um com outro, nesse evoluir da relação e também com o passado. Estamos a falar de situações que, de uma maneira direta ou indireta, todos nós já acompanhamos ou já passamos por elas e, por isso, acaba por ser uma espécie de confronto que de nós próprios, como se nos estivéssemos a ver ao espelho", especificou.

Pedro Jordão destacou ainda a importância da descentralização da cultura, promovida pelo Festival Internacional de Teatro de Expressão Ibérica (FITEI), em parceria com a Câmara Municipal de Viana do Castelo, sobretudo, por se tratar de uma estreia nacional.

O espetáculo vai decorrer no Café Concerto do teatro da capital do Alto Minho, "numa espécie de caixa negra".

"É o espaço ideal, por ser mais intimista, partilhado pelos atores e público", referiu.

A produção dos Artistas Unidos, em coprodução com o Teatro do Noroeste - Centro Dramático de Viana, tem tradução de Pedro Fernandes e interpretação de Carla Bolito, Pedro Caeiro, Elisabete Pinto e Tiago Matias.

Além de "Nada de Mim", o FITEI 2018 vai também apresentar em Viana do Castelo, no dia 22, às 21:30, na sala principal do teatro municipal Sá de Miranda, o espetáculo "Mendoza", produção de Los Colochos Teatro, provenientes da Cidade do México, que hoje se estreia no Porto.

Mendoza é uma adaptação de "Macbeth", de William Shakespeare, localizada em um contexto mexicano, com dramaturgia alternativa inspirada em autores como Juan Rulfo e Elena Garro. Com `design` simples que remete o público para uma cantina, seis atores e três atrizes permanecem no palco o tempo todo com o espetador muito perto em quatro frentes.

Após as sessões terá lugar o habitual "Digestivo - Conversas Pós-Espetáculo", entre público e intérpretes.