"VIBRA". JP Coimbra e os detalhes do primeiro álbum em nome próprio

"From Afar" é o single de avanço de "VIBRA", que terá estreia em palco dia 22 na Casa da Música.



A música é maioritariamente instrumental e com inspirações que vão da música clássica à eletrónica. Cada faixa é uma espécie de retrato sonoro de vários locais da cidade do Porto.



Todo o processo de gravação foi captado pelo realizador Vasco Mendes e será disponibilizado em formato documentário no início de 2021.



O músico esteve este sábado no Bom Dia Portugal.