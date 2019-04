Vida de Fernão de Magalhães inaugura nova coleção de livros para crianças

Lusa01 Abr, 2019, 17:41 | Cultura

Intitulada "Pequenos livros sobre grandes pessoas", a coleção de biografias ilustradas de pequeno formato chega agora a Portugal, depois de ter sido originalmente publicada no verão passado pela editora britânica Laurence King Publishing.

A coleção apresenta a vida de "algumas das mais inspiradoras e talentosas figuras da História: Quem foram, que conquistas fizeram, como conseguiram ultrapassar as dificuldades pessoais e como as suas descobertas, feitos e lutas moldaram o mundo em que vivemos", afirmou a diretora editorial Elizabeth Jenner.

Em Portugal, a coleção é iniciada pela Fábula (uma chancela do grupo 20|20) com a biografia de Fernão de Magalhães, escrita por Isabel Thomas e ilustrada por Dàlia Adillon, no ano em que se assinalam os 500 anos da viagem de circum-navegação, iniciada pelo navegador português.

"Imagina que planeavas a maior e mais ousada expedição de sempre... e depois diziam-te que não podias ir! Foi o que aconteceu ao explorações português Fernão de Magalhães", que descobriu "um atalho `impossível`" entre dois oceanos, provando que o planeta é redondo, escreve a autora na introdução.

Ilustrado a três cores, o livro dedica as primeiras páginas ao começo de vida de Fernão de Magalhães e às viagens iniciais pela Ásia, mas a maior parte da história centra-se na expedição que iniciou a 20 de setembro de 1519, com cinco navios, e que foi terminada pelo espanhol Sebastián Elcano.

Isabel Thomas recorda que "a exploração e expansão europeias fizeram-se com custos terríveis", mas o navegador português "ordenou à tripulação que tratasse com respeito quaisquer nativos das terras que visitassem".

"As pessoas que já viviam nos territórios explorados eram muitas vezes maltratadas. A terra era confiscada pela força. A propriedade era roubada. Os locais eram mortos ou feitos prisioneiros e vendidos como escravos. Embora Magalhães tenha participado nestas ações, ficou conhecido na altura por ser diferente. Tentou agir de forma mais justa e liderar pelo exemplo", lê-se no livro.

A autora incluiu ainda excertos do diário do italiano Antonio Pigafetta, que acompanhou a expedição, faz referência às trocas comerciais e culturais realizadas em cada paragem e conta que o explorador morreu num confronto na ilha de Mactan, Filipinas.

Ao longo do livro há várias palavras sublinhadas, que remetem para um glossário final. Há ainda cronologia ilustrada, que começa em 1480, ano de nascimento de Magalhães, e termina em 2019, quando se celebram os 500 anos da viagem à volta do mundo.

Em Portugal, além da biografia de Fernão de Magalhães, a Fábula edita este mês outros cinco títulos da coleção, dedicados a Charles Darwin, Leonardo Da Vinci, Anne Frank, Nelson Mandela e Frida Kahlo.

A coleção original inclui ainda Marie Curie e Amelia Earhart.

Nos anos mais recentes tem aumentado substancialmente a oferta editorial de livros ilustrados para crianças que são dedicados a biografias, em particular sobre mulheres, e entre as mais biografadas estão a pintora mexicana Frida Kahlo, a cientista Marie Curie e a jovem escritora judia Anne Frank.

"O aumento de biografias sobre mulheres tem sido uma coisa absolutamente espantosa e inspiradora e tem feito tanto para redefinir o massivo desequilíbrio histórico. Contam tantas histórias que nunca foram contadas", referiu Elizabeth Jenner.