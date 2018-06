"Vieira da Silva em Festa" celebra aniversário da pintora em Lisboa

Lusa13 Jun, 2018, 08:08 | Cultura

De acordo com a Fundação Arpad Szenes -- Vieira da Silva (FASVS), para festejar o aniversário da artista neste dia, que coincide com o dia de Santo António, vão ser realizadas várias atividades gratuitas, entre as 10:00 e as 20:00, no museu, no Jardim das Amoreiras e na Casa Atelier Vieira da Silva.

Do programa fazem parte oficinas de gravura e dança, visitas guiadas às exposições, animação com marionetas, apresentação das instalações de "A Caixa de Murmúrios", de Pedro Crisóstemo, e os concertos de Nôs Riz e do Mikroduo Miguel Vieira da Silva e Pedro Alcaçarenho Luís.

Também será exibido o filme de Jorge Silva Melo "Fernando Lemos: Como, não é um retrato?", sobre a vida e obra daquele artista português radicado no Brasil.

Além das visitas à exposição permanente, estão previstas também às exposições "O outro Casal. Helena Almeida e Artur Rosa", e "Antologia de Artistas", de Pedro Proença.

Este é o sexto ano consecutivo em que a Fundação Vieira da Silva celebra o aniversário da pintora, nascida no dia 13 de junho, há 110 anos, com um programa alargado de iniciativas gratuitas.

Criada ainda em vida de Maria Helena Vieira da Silva, uma das mais importantes pintoras portuguesas, e instituída por decreto-lei em 10 de maio de 1990, a Fundação Arpad Szenes -- Vieira da Silva tem como missão garantir a existência de um espaço, em Portugal, onde o público possa contactar permanentemente com a obra dos dois pintores.