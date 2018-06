"Vieira da Silva em Festa" celebra aniversário da pintora quarta-feira em Lisboa

Lusa09 Jun, 2018, 11:34 | Cultura

De acordo com a Fundação Arpad Szenes -- Vieira da Silva (FASVS), para festejar o aniversário da artista naquele dia, que coincide com o dia de Santo António, vão ser realizadas várias atividades gratuitas, entre as 10:00 e as 20:00, no museu, no Jardim das Amoreiras e na Casa Atelier Vieira da Silva.

Do programa fazem parte oficinas de gravura e dança, visitas guiadas às exposições, animação com marionetas, apresentação das instalações de "A Caixa de Murmúrios", de Pedro Crisóstemo, e os concertos de Nôs Riz e do Mikroduo Miguel Vieira da Silva e Pedro Alcaçarenho Luís.

Também será exibido o filme de Jorge Silva Melo "Fernando Lemos: Como, não é um retrato?", sobre a vida e obra daquele artista português radicado no Brasil.

Além das visitas à exposição permanente, estão previstas também às exposições "O outro Casal. Helena Almeida e Artur Rosa", e "Antologia de Artistas", de Pedro Proença.

Este é o sexto ano consecutivo em que a Fundação Vieira da Silva celebra o aniversário da pintora, nascida no dia 13 de junho, há 110 anos, com um programa alargado de iniciativas gratuitas.

De acordo com a fundação, o objetivo deste programa é promover o conhecimento da artista e da sua obra, atraindo novos públicos, e revitalizar o Jardim das Amoreiras, como espaço de lazer e como polo cultural e artístico, em parceria com outras instituições.

Criada ainda em vida de Maria Helena Vieira da Silva, uma das mais importantes pintoras portuguesas, e instituída por decreto-lei em 10 de maio de 1990, a Fundação Arpad Szenes -- Vieira da Silva tem como missão garantir a existência de um espaço, em Portugal, onde o público possa contactar permanentemente com a obra dos dois pintores.