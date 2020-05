Vila Nova de Poiares estreia documentário sobre barro preto

A iniciativa, integrada no projeto europeu "Bom dia cerâmica 2020", pretende ser "um tributo a todos aqueles que ao longo do tempo têm contribuído para a preservação deste património cultural" do concelho, "em particular o seu artesanato, cuja diversidade e riqueza granjearam prestígio e notoriedade por todo o país", afirma o presidente da autarquia, João Miguel Henriques.

"A defesa do património cultural e preservação das tradições são elementos-chave na construção de uma identidade coletiva e no reforço do sentimento de pertença a uma comunidade e um povo", afirma João Miguel Henriques, citado numa nota da Câmara enviada hoje à agência Lusa.

Estes fatores acabam por "fortalecer as raízes culturais e a coesão social, determinantes para que as comunidades permaneçam unidas e consigam ultrapassar os momentos difíceis da sua história".

"Barro preto, cultura e tradição" é também a forma encontrada pela autarquia para participar no projeto europeu "Bom dia cerâmica 2020", organizado pela rede europeia de cidades e vilas de cerâmica, da qual Vila Nova de Poiares faz parte.

Devido à pandemia de covid-19, o "Bom dia cerâmica" foi reformulado, sendo esta arte e profissão celebradas através das plataformas digitais.

Com a duração de 16 minutos, o documentário "Barro preto, cultura e tradição", pretende "evidenciar a importância desta arte tradicional presente nestes territórios desde há séculos", refere a Câmara de Poiares.

O barro preto, que "era vendido nos mercados vizinhos a feirantes que os levavam para sítios mais longínquos", foi "o sustento de muitas famílias durante largas décadas" ou mesmo séculos.

A gastronomia é, "talvez", a principal razão pela qual "esta tradição ainda se mantém até aos dias de hoje, sendo um artefacto fundamental na confeção e apresentação de vários pratos, nomeadamente o ex-líbris gastronómico [da região], que é a chanfana", conclui esta Câmara do distrito de Coimbra.