Vila Nova de Poiares recria Mercado Antigo para preservar memória e costumes

"Esta atividade de Recriação do Mercado Antigo é uma iniciativa que pretende promover e preservar a memória histórica e identitária dos costumes e tradições locais. Tem tido uma excelente adesão da comunidade e das populações, envolvendo-se e participando nas atividades organizadas", destacou a Câmara de Vila Nova de Poiares, no distrito de Coimbra.

A VII edição da Recriação do Mercado Antigo, promovida pela Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares e pelo seu Grupo Folclórico e Etnográfico, arranca na sexta-feira, prolongando-se até domingo.

"A grande novidade é a localização do evento, mudando do centro da vila para o renovado Mercado Municipal, igualmente no centro histórico do concelho, mas com mais e melhores condições para a realização de eventos deste tipo", destacou a autarquia numa nota enviada à agência Lusa.

O evento arranca pelas 16:00, levando o visitante a "recuperar os costumes e tradições das gerações mais antigas, com a recriação dos habituais mercados de feira".

Será respeitado "o rigor histórico" e promovida "a demonstração e negócio de produtos enquadrados nos ofícios de `então`.

Durante a tarde, está ainda prevista a recriação de "A chegada de Dona Maria a Poiares", levada a cabo pela Companhia de Teatro Experimental de Poiares, bem como atuações do Carrilhão LVSITANVS e do Grupo de Concertinas Luís Carvalho & Alunos.

Para sábado estão agendados jogos tradicionais, a recriação do ciclo do linho realizada pelo Rancho Etnográfico do Zagalho e Vale do Conde, e a atuação do Grupo Músicas e Cantares da Várzea.

Terá ainda lugar o XXIV Festival de Folclore, com participação do Grupo Folclórico e Etnográfico do Município de Vila Nova de Poiares e de vários agrupamentos de diversos pontos do país: Rancho Folclórico de Palmeira de Faro (Esposende), Rancho Folclórico de Arneiro de Milhariças (Santarém) e o Grupo Folclórico e Tradições do Baixo Douro (Gaia).

No domingo, pela manhã, será realizada uma missa na Igreja Matriz, animada pelo Grupo Folclórico e Etnográfico de Vila Nova de Poiares, em memória dos elementos já falecidos desta coletividade.

Já durante a tarde, será possível ver atuar os Adufes e Cantares de Oledo e os Gaiteiros Rainha Santa.