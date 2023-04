Vila Viçosa candidata-se a Património Mundial da UNESCO

Esta apresentação vem na sequência do processo de revisão e reformulação da candidatura de Vila Viçosa a Património Mundial da UNESCO, feitos após solicitações feitas pela Comissão Nacional da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO).A candidatura pretende a classificação como Património Mundial do bem cultural "", mas, segundo o presidente da câmara, Inácio Esperança, já existem outros “bens classificados com esta nomenclatura”.Segundo o autarca, o que foi pedido foi para mudarem “a designação da candidatura”, procurando “incorporar todas as solicitações que foram feitas”.