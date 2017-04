Vinte lojas portuguesas e algumas edições marcam no sábado o Record Store Day

Lusa 21 Abr, 2017, 14:10 | Cultura

A celebração é feita em vários países com edições discográficas raras e especiais, a maioria em vinil, e com uma maior divulgação de um trabalho de proximidade das pequenas lojas de discos com os consumidores.

Em Portugal, a iniciativa tem tido um crescimento gradual desde a primeira edição, em 2008, com a adesão de duas dezenas de lojas, entre as que têm espaço físico e as que operam em digital. Porto Calling, Lucky Lux (Coimbra), Flur (Lisboa), Carbono (Lisboa) e (Symbiose) são algumas aderentes.

Estão previstos ainda alguns lançamentos especiais, como a edição em vinil, limitada a 500 cópias, do primeiro álbum dos A Jigsaw, "Letters from the boatman", pela Rastilho Records, e o vinil de sete polegadas que os Linda Martini editam com os temas "Dez tostões" e "Era uma vez o corpo humano", e que apresentam no sábado ao vivo no Chiado, em Lisboa.

Em Coimbra, no âmbito do Festival Santos da Casa - de um programa da Rádio Universidade de Coimbra - está prevista uma mostra de editoras independentes e uma conversa sobre edição alternativa, com representantes das editoras Lux Records, Omnichord Records, Pataca Discos, Lovers & Lollypops e Rastilho Records.

A nível internacional, o Record Store Day é apadrinhado este ano pela artista-americana St. Vincent e motiva a edição de dezenas de discos, entre raridades e lançamentos especiais.

São os casos de um vinil dos Beatles com os temas "Strawberry Fields Forever" e "Penny Lane", gravados no "Sgt. Pepper`s Lonely Hearts Club Band" (1967), de "Cracked Actor", um triplo álbum com gravações feitas por David Bowie, durante uma digressão em 1974, e de um disco country para crianças, editado por Johhny Cash, em 1975.

O Record Store Day, criado em 2007, teve a primeira edição no ano seguinte, nos Estados Unidos, congregando 200 lojas, um número que aumentou atualmente para 1.600, acompanhando não só a abertura de novas lojas, como também o interesse maior na edição discográfica em vinil.