Visitas guiadas, filmes e jogos para celebrar a Noite dos Museus em Coimbra

Lusa11 Mai, 2018, 13:03 | Cultura

A celebração do Dia Internacional dos Museus em Coimbra, no dia 18, é marcada por uma visita guiada, durante o dia, aos quatro novos parceiros da Rede de Museus de Coimbra: Seminário Maior, Mosteiro de Santa Clara-a-Nova, Fundação Inês de Castro (jardins históricos da Quinta das Lágrimas) e Casa Museu Elísio de Moura, anunciou hoje Pedro Casaleiro, do Museu da Ciência, instituição que preside à rede.

Durante o dia 18 e na noite de 19, as entradas e atividades vão ser, na sua maioria, de entrada livre, estando algumas iniciativas sujeitas a reserva prévia, referiu.

No Dia Internacional dos Museus, o Museu da Ciência promove um concerto para violino, o Museu da Água inaugura a exposição "Contra-natura - the Good, the Bad and The Monster", em parceria com o Centro de Estudos Sociais (CES), a Casa Museu Bissaya Barreto propõe uma descoberta ao seu espaço e o Mosteiro de Santa Clara-a-Velha promove a inauguração da exposição "Azulejaria Mudéjar", adaptada ao público daltónico.

Também nesse dia, os núcleos do Museu Municipal de Coimbra são de acesso livre e o Museu Nacional Machado de Castro (MNMC) dinamiza vários jogos interativos e multissensoriais inspirados nas coleções do museu.

Na Noite dos Museus, a Universidade de Coimbra abre as portas do Paço das Escolas, onde será possível subir à Torre, o MNMC vai ter visitas dramatizadas ao espaço e a apresentação da peça "A Traição", pelo grupo de teatro da Liga dos Amigos do museu, e o Museu da Ciência dinamiza observações astronómicas.

Já na Torre do Anto, um grupo de antigos alunos da Escola do Chiado vão tocar Canção de Coimbra com guitarras de Carlos Paredes, numa de várias iniciativas que decorrem durante essa noite pelos museus da cidade.

"A rede está mais rica e diversificada e a riqueza museológica de Coimbra é efetivamente grande e merece a visita. Este trabalho e a entrada dos novos parceiros permite contrariar a ideia de que o património está escondido ou guardado em segredo", sublinhou a vereadora da Cultura da Câmara de Coimbra, Carina Gomes, durante a conferência de imprensa de apresentação do programa, que decorreu hoje, na Universidade de Coimbra.