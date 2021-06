"Viva Termas Centro" regressa no domingo para promover rede cultural e o território

A primeira ação realiza-se no domingo, nas Termas de Sangemil, no concelho de Tondela, às 16:00, com o espetáculo "Poesia com Melodia", a cargo do projeto Vítor Blue.

Em palco, os espetadores assistirão à musicalização de poemas de poetas portugueses contemporâneos, refere uma nota da rede Termas do Centro, promotora da iniciativa, enviada à agência Lusa.

Antes do espetáculo, haverá uma sessão de trabalho sobre alimentação saudável, ministrada pela nutricionista das Termas de Sangemil, Emília Rodrigues.

Até ao fim do ano, estão previstas iniciativas em várias estâncias termais. Além da ação que abre a programação, "Poesia com Melodia", irá regressar o "Termas Centro Vintage Jazz Tour", que, segundo a organização "alcançou muito sucesso no ano passado".

Esta atividade consiste em animação musical de rua com jazz, "ao jeito dos anos [19]20", com a participação das bandas Cottas Club Jazz Band, Nineteen Seventeen Jazz Band, Simple Hybrid Syncopators e Mellowtone Brass Band.

No âmbito do eixo "Explore - O Nosso Território e Património", estão de volta as iniciativas "Termas Centro Classic Cars", com passeios em carros clássicos (em parceria com o Clube Escape Livre), e a "Termas Centro em Duas Rodas", em motos clássicas (numa parceria com o MedMotard - Clube Médico de Mototurismo).

Segundo o comunicado da rede Termas do Centro, está previsto, neste eixo, a instalação de uma rede de `geocaching`, que permite a descoberta do património natural e cultural envolvente das termas.

Na ação "Desfrute - Novas Experiências", o ciclo vai apresentar este ano, em cada um dos territórios das estâncias termais, o espetáculo cultural "Arte para a Infância", pela Companhia de Música Teatral.

Dedicado ao público infantojuvenil, este espetáculo pretende despertar as vertentes emocionais, afetivas, intelectuais, cognitivas, espirituais, sensoriais e motoras dos mais pequenos.

Um total de 20 estâncias da região Centro integram o consórcio da rede Termas do Centro, que representa 60% do mercado nacional.