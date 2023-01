Voltaram a cantar-se as Janeiras no Palácio de Belém

A pandemia suspendeu a tradição que foi retomada esta sexta-feira. Voltaram a cantar-se as Janeiras no Palácio de Belém. O presidente da República recebeu 11 grupos musicais oriundos de norte a sul do país, que vieram entregar os votos de bom ano.