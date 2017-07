Vozes da escrita voltam a Paredes de Coura a 17 e 18 de agosto

Lusa 21 Jul, 2017, 14:51 | Cultura

Os irmãos Catarina Wallenstein, atriz, e Tomás Wallenstein, vocalista e letrista dos Capitão Fausto, juntam-se no dia 17, no Palco Jazz na Relva, para a primeira sessão deste ano.

No dia 18, sobem ao mesmo palco a cantora Marta Ren, que lançou no ano passado o primeiro trabalho a solo, "Listen", e Miguel Guedes, vocalista dos Blind Zero, que vai dar a conhecer alguns dos poemas que mais o marcaram, numa versão anotada com memórias.

O "Vozes da Escrita", organizado desde 2015, contou nas edições anteriores com Samuel Úria, Capicua, Gisela João, Adolfo Luxúria Canibal, Matilde Pampilho, Pedro Mexia, Carlos Vaz Marques e Rui Cardoso Martins.

A 25.ª edição do Festival Vodafone Paredes de Coura decorre de 16 a 19 de agosto.

No cartaz deste ano estão nomes como Future Islands, Mão Morta, King Krule, Young Fathers, Benjamin Clementine, At the Drive-In, Beach House e Nuck Murphy (Chet Faker), entre muitos outros, como Lightning Bolt, Japandroids e Roosevelt, que foram confirmados no fecho do cartaz, no final de junho, em substituição de Formation, previamente anunciados.

Os passes para o festival custam 90 euros, com bilhetes diários disponíveis por 45 euros.