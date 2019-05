World Press Cartoon descarta polémicas e distingue os melhores nas Caldas da Rainha

Lusa02 Mai, 2019, 18:59 | Cultura

"Creio que a gala decorrerá com a normalidade com que tem decorrido nos outros anos, até porque não faz qualquer sentido associar o evento ao meu trabalho pessoal, sobretudo quando já expliquei que lhe foi dada uma interpretação completamente diferente do verdadeiro significado", disse hoje à agência Lusa António Antunes, diretor do World Press Cartoon.

O diretor do maior salão internacional de desenho e caricatura, cuja gala de atribuição de prémio vai decorrer no sábado, nas Caldas da Rainha, viu-se envolvido numa polémica depois de o jornal The New York Times (NYT) ter publicado, no dia 25 de abril, um cartoon com o Presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump a ser guiado por um cão com a cara do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu.

O desenho gerou críticas de Donald Trump e, posteriormente, do primeiro-ministro israelita, e acabou por ser retirado pelo jornal, que emitiu uma nota editorial a pedir desculpa pela publicação.

Mas a polémica em torno do cartoon que António já esclareceu não ter "qualquer pendor antissemita" poderá ainda "motivar a tomada de algumas medidas", por parte do autor, que hoje divulgou já ter "pedido explicações sobre a forma como aquele trabalho foi parar ao NYT".

"Há uma década que não publico para os Estado Unidos", disse o cartoonista à Lusa, lembrando que nessa altura cessou "o acordo com aquela `syndicate` [a CartoonArts International, uma plataforma distribuidora de material jornalístico], porque as publicações que fazia através deles" não justificavam a associação.

As medidas a tomar, "depois de apurar o que realmente se passou", levando à publicação do cartoon sem assinatura e alegadamente sem autorização do autor, vão depender "do aconselhamento jurídico" a que irá recorrer, adiantou António, ciente de que "uma batalha judicial neste caso seria `David contra Golias`".

Até lá António acredita que as reações ao cartoon "não se refletirão" na gala que no sábado premeia os melhores cartoons publicados nos jornais e revistas de todo o mundo.

As obras vencedoras do World Press Cartoon 2019 são originárias do Brasil, Bulgária, Cuba, Espanha, França, México, Portugal e Turquia e serão conhecidas na gala a realizar no Centro Cultural e de Congressos das Caldas da Rainha (CCC).

A entrega dos prémios será antecedida de um espetáculo de música e humor com os Franceses Elastic e o comediante Pedro Tochas.

Os trabalhos premiados estão reunidos numa exposição que será inaugurada nessa mesma noite, com 279 caricaturas, cartoons editoriais e desenhos de humor em que estão representadas 147 publicações de 49 países.

A exposição estará aberta ao público, com entrada livre, entre os dias 04 de maio e 28 de julho.

O WPC realiza-se nas Caldas da Rainha desde 2017.