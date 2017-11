Xutos & Pontapés fecham hoje em Lisboa a digressão de 2017

Lusa04 Nov, 2017, 08:46 | Cultura

O alinhamento deverá contar com muitos dos temas mais conhecidos do grupo rock a par de alguns temas inéditos, que foram sendo divulgados ao longo do ano, nomeadamente "Alepo", cuja letra foi composta com frases da menina síria Bana Alabed, e "Sementes do impossível" para um filme de Joaquim Leitão.

Ao longo deste ano, a banda de Tim e Zé Pedro atuou em localidades como Leiria, Vila Real, Ferreira do Alentejo, Almada e Elvas. Em junho estiveram em Toronto, no Canadá.

Os Xutos & Pontapés são uma das mais duradouras e acarinhadas bandas da música portuguesa.

Estrearam-se ao vivo a 13 de janeiro de 1979, nos Alunos de Apolo, em Lisboa, e são responsáveis por álbuns como "Cerco", "Gritos Mudos", "Dizer não de vez", "Dados viciados" e, o mais recente, "Puro", de 2014.

Dos Xutos & Pontapés fazem parte Tim, Zé Pedro, Kalú, João Cabeleira e Gui.