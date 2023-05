Zacarias da Costa visita Senegal com a cultura na agenda

Segundo a CPLP, em Dacar, o responsável terá encontros com membros do governo senegalês, nomeadamente com as tutelas dos Negócios Estrangeiros, da Educação e do Ensino Superior.Zacarias da Costa vai ainda manter um encontro de trabalho com os embaixadores dos Estados-membros da CPLP no Senegal.A agenda inclui ainda uma visita à Universidade Cheikh Anta Diop (UCAD), onde deverá encontrar-se com o reitor, com os leitores de língua portuguesa, realizar uma sessão pública com os alunos e visitar o Centro de Língua Portuguesa do Instituto Camões na UCAD.O Senegal detém a categoria de observador associado da CPLP desde 2008.