100 metros costas. Camila Rebelo e Rafaela Azevedo nas meias-finais

Camila Rebelo conseguiu o oitavo melhor tempo das eliminatórias com um minuto e 94 centésimos, marca que lhe garantiu um novo recorde nacional.



Já Rafaela Azevedo com o tempo de um minuto, um segundo e 78 centésimos ficou no 14º lugar das qualificações, garantindo também a passagem às semifinais.



As duas atletas portuguesas tentam a passagem à final, esta tarde, a partir das 17h20.



Também esta segunda-feira, Tamila Holub e Diana Durães nadam a final do 1500 metros livres. Prova que acontece por volta das 18h30.