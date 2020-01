80% do plantel do Vitória de Setúbal está com gripe

O Vitória de Setúbal quer que seja adiado o jogo de sábado frente ao Sporting, por ter vários jogadores com gripe no plantel. O presidente do clube sadino já fez saber também que a primeira reação do Sporting não foi positiva, devido ao calendário apertado, com jogos para a Taça da Liga e Liga Europa.