A expetativa de Boloni para o jogo entre Portugal e França

Foi pela mão de Lazlo Boloni, que o pequeno Cristiano Ronaldo deu os primeiros passos no mundo do futebol profissional. Agora, o capitão da selecção portuguesa está a bater recordes, no Euro 2020, uma competição que está a ser acompanhada com particular atenção pelo romeno, antigo treinador do Sporting.