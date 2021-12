O Sporting de Braga venceu em casa o Belenenses SAD com um golo marcado por Moura logo no primeiro minuto do jogo que encerrou a 15.ª jornada da I Liga. Os minhotos reforçaram a quarta posição no Campeonato, com 28 pontos, enquanto que o adversário de hoje segue em último, com 8.



